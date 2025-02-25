На территории омского сквера планируют построить деловой центр

На территории омского сквера СибНИИСХоз на участке площадью 11 334 кв. м планируют построить деловой центр, сообщил gorod55.ru.

Редакция проанализировала историю госзакупок. Так, «Омскэлектро» объявило закупку на выполнение работ по строительству кабельной линии. Указано, что кабели необходимо провести к объекту «общественно-деловой центр». Координаты позволяют установить, что центр появится на территории омского сквера, которая входит в частную собственность. Заявка актуальна до 26 февраля.

«Формально будущему строительству ничего не мешает. Участки на территории сквера СибНИИСХоз находятся в частной собственности (их общая кадастровая стоимость, согласно данным Роскадастра, составляет 27,85 млн рублей). Земля предназначена под деловое управление, культурное развитие либо развлекательные мероприятия», — сообщил gorod55.ru.

Издание обратило внимание, что для строительства специалисты могут вырубить деревья. Весной 2024 года общественность предупредили, что на территории сквера собираются вырубить 97 аварийных деревьев и 8 тыс. кв.м поросли. Работы должны были провести представители компании «ОмскГеоПроект».

«Правда, тогда утверждалось, что территорию хотят привести в надлежащее состояние. Но согласования вырубки не удалось добиться», — сообщил gorod55.ru.

Город55 обратился за комментариями в пресс-службу омской мэрии. В ведомстве сообщили, что разрешение на строительство объектов на данный момент не выдавали.

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