На трассе «Ростов — Таганрог» загорелся бензовоз: трое погибших, двое раненых

Серьезная авария произошла днем в субботу, 21 марта, на трассе «Ростов — Таганрог», сообщило РИА Новости. На 34-м километре автодороги столкнулись бензовоз и четыре легковых автомобиля. Удар оказался настолько сильным, что топливозаправщик загорелся.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека. Еще двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Информация о состоянии раненых уточняется.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение и выясняют обстоятельства случившегося. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят необходимые следственные мероприятия, опрашивают очевидцев и изучают обстоятельства столкновения, сообщило РИА Новости.

По информации издания, прокуратура региона организовала проверку по факту ДТП. В надзорном ведомстве дадут оценку действиям участников аварии и соблюдению правил дорожного движения. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сказал представитель ведомства.

По данным издания, движение на участке трассы временно затруднено, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают объезд места происшествия. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что в Мособлдуме обсудили запрет онлайн‑продаж и создание спецтрасс.