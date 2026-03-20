Регулирование питбайков: в Мособлдуме обсудили запрет онлайн‑продаж и создание спецтрасс

В Московской областной Думе прошло расширенное обсуждение законопроекта, регулирующего использование питбайков. Инициативу, разработанную фракцией «Единая Россия» совместно с региональным Минтрансом, на круглом столе обсудили депутаты, эксперты, представители спортивного сообщества, молодежных организаций и жители Подмосковья, сообщил REGIONS.

Как отметил зампред Мособлдумы Олег Рожнов, в 2025 году в регионе пострадали 49 несовершеннолетних, управлявших питбайками, трое погибли. В текущем году зафиксировано уже одно ДТП. При этом питбайки — не транспорт, а спортивный инвентарь, не требующий прав и не оснащенный зеркалами, поворотниками или фарами. Они способны разгоняться до 120 км/ч, что делает их особенно опасными на дорогах общего пользования.

«У ребенка есть самое главное право — право на жизнь, и наша задача — задача взрослых — сделать эту жизнь безопасной», — сказала в ходе дискуссии уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Председатель профильного комитета Мособлдумы Максим Коркин подчеркнул, что питбайки могут быть полезны для обучения мотокроссу, но только на специализированных трассах. На дорогах с плотным автомобильным потоком они создают критический риск.

Опыт других регионов показывает эффективность ограничений. По словам Олега Рожнова, в 11 субъектах РФ, где приняты аналогичные законы, количество ДТП с участием детей сократилось более чем на 30%. В апреле законопроект планируется внести в Мособлдуму.

Министр транспорта региона Марат Сибатулин предложил дополнить инициативу запретом на продажу топлива несовершеннолетним.

«Помимо техники, работающей на бензине, есть еще электрические питбайки. Поэтому следующим шагом необходимо будет решить вопрос и с ними», — заметил руководитель ведомства.

Исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта Московской области Максим Краев поддержал необходимость регулирования, но предостерег от одних запретов. Мотоспорт, по его словам, дисциплинирует и развивает навыки, однако в Подмосковье не хватает качественных объектов для тренировок. Профессиональные трассы есть лишь в 10 муниципалитетах, в числе лучших — мотопарк «Вельяминово» в Истре.

«Необходимо развивать спортивную инфраструктуру и делать мотоспорт доступным для детей и подростков. Они должны ездить на мототехнике не на дорогах общего пользования, а на площадках в спортивных школах под руководством профессиональных инструкторов», — сказал Краев.

Участники сошлись на том, что проблема требует и федеральных решений. Нужна четкая классификация питбайков, порядок их регистрации и получения прав. В ближайшее время депутаты Мособлдумы направят обращение в Госдуму с просьбой ускорить принятие соответствующего закона.

Среди предложений — усиление ответственности родителей: увеличение штрафов за повторные нарушения и возможная конфискация техники. Также обсуждалось регулирование онлайн-продаж питбайков. Итогом стала резолюция, которая будет учтена при доработке регионального законопроекта.

«Это позволит создать единые правила игры на всей территории Российской Федерации и избежать лазеек, которыми пользуются нарушители», — сказал Олег Рожнов.

