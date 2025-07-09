На «Тур де Франс» неизвестный с ножом и в джеллабе напал на болельщиков

Мужчина, который был одет в мусульманскую одежду, нанес ножевые ранения сотруднику полиции и женщине. Инцидент произошел во время четвертого этапа веломногодневки «Тур де Франс», сообщило издание Le Figaro.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию о задержании мужчины. Он нанес ножевое ранение женщине. Со слов очевидцев, в руках неизвестный держал столовый нож. Полицейские начали преследовать мужчину, но неизвестный ранил одного из сотрудников. По факту нападения на сотрудника правоохранительных органов также возбуждено уголовное дело. Правоохранитель получил поверхностное ранение в бедро. В результате нападения никто не погиб.

По данным издания, мужчина проходил лечение в психиатрической больнице. Он был задержан и помещен под стражу. Когда мужчина ранил полицейского, его коллега выстрелил ему в ногу. Темнокожий мужчина напал на собравшуюся у финиша толпу за несколько часов до завершения гонки. Полицейский избежал сильных увечий, потому что был в бронежилете.

«Опасность для жизни (задержанного. — Прим. ред.) не угрожает», — сообщили корреспонденту Le Figaro.

По информации издания, инцидент произошел во вторник, 8 июля.

Ранее сообщалось, что в Испании во время знаменитого забега с быками пострадали восемь человек.