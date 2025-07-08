В Испании во время знаменитого забега с быками пострадали восемь человек

В Испании во время ежегодного праздника Сан-Фермин в городе Памплона произошел инцидент — в ходе традиционного забега с быками ранения получили восемь человек, пишет газета Daily Mail.

Все пострадавшие — мужчины старше 25 лет. Отмечается, что одного из участников забега бык поднял на рога, в результате чего тот упал на асфальт. Другого мужчину рогатый укусил в подмышку.

Особенностью этого забега, который ежегодного проводится в Испании, является использование быков, привезенных с ранчо Cebada Gago, расположенного в провинции Кадис. Эти животные считаются самыми опасными. Вес одного такого быка может достигать около 580 кг. Всего в мероприятии участвуют 12 быков.

Стоит отметить, что подобные инциденты случаются не впервые. В сентябре 2024 года в муниципалитете Пантоха в провинции Толедо четыре человека получили травмы из-за быка, который прорвался через ограждение и бросился в толпу.

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