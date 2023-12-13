Дети трех и семи лет пострадали в ДТП с грузовиком в Щелково
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
Серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло в подмосковном Щелково. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Авария случилась в районе семидесятого километра автодороги А-107 Московского малого кольца. По предварительным данным, водитель легковушки столкнулся с большегрузом, который ехал по главной дороге.
В результате аварии пострадали двое детей — трехлетняя девочка и семилетний мальчик. Они были пассажирами легковой машины. Несовершеннолетних с различными травмами доставили в больницу.
Установление всех обстоятельств ДТП взяла на контроль Щелковская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в городском округе Люберцы спасли мужчину, которого переехал грузовик.