Дети трех и семи лет пострадали в ДТП с грузовиком в Щелково

Серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло в подмосковном Щелково. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Авария случилась в районе семидесятого километра автодороги А-107 Московского малого кольца. По предварительным данным, водитель легковушки столкнулся с большегрузом, который ехал по главной дороге.

В результате аварии пострадали двое детей — трехлетняя девочка и семилетний мальчик. Они были пассажирами легковой машины. Несовершеннолетних с различными травмами доставили в больницу.

Установление всех обстоятельств ДТП взяла на контроль Щелковская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в городском округе Люберцы спасли мужчину, которого переехал грузовик.