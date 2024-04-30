Переселенцы — это граждане Украины, которые после начала военных действий имели право переехать из ныне новых регионов России в другие города Украины. Теперь сотрудники Пенсионного фонда провели проверку, предложив внутренне перемещенным лицам пройти физическую идентификацию. Ранее с таким призывом обратились западные партнеры. Причина — нехватка денег в бюджете и полная зависимость от других стран.

«Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На Украине не отрицают, что экономические проблемы становятся все более серьезными. Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что уже в ближайшее время правительство может столкнуться с трудностями: выплачивать социальные выплаты и выполнять гуманитарные обязательства возможности может не стать. Возможно, гражданам придется выживать.

Ранее мы сообщали, что российский банк ПСБ открыл первые счета для социально уязвимых жителей Гагаузии. ПСБ также стал первым банком, который открыл отделения и банкоматы в городах ДНР.