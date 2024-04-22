Российский банк открыл первые счета для социально уязвимых жителей Гагаузии
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Жители территориального образования Молдавия, Гагаузии, смогут воспользоваться картами МИР и получить надбавки к зарплатам и пенсиям. Об этом позаботился банк ПСБ, пишет RT.
Граждане Молдавии из Гагаузии смогут открывать счета в российском банке по платежной системе МИР. Дебетовые карты клиентам можно оформить в электронном виде и пластике. Для них на первое время запустили льготы и различные бонусы.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила благодарность российскому банку за предоставленную возможность жителями автономной территории. Это облегчит жизнь бюджетникам, пенсионерам и социально уязвимым гражданам.
Напомним, Гагаузия смогла получить от партнеров миллион долларов (93 млн рублей) для выплаты надбавок к пенсиям жителям. Все средства попали на специальный счет управления здравоохранения, но неожиданно Кишинев заблокировал его. В связи с этим Гагаузия попросила помощи Москвы.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева начались задержания участников съезда молдавской оппозиции в Москве.