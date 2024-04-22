Российский банк открыл первые счета для социально уязвимых жителей Гагаузии

Жители территориального образования Молдавия, Гагаузии, смогут воспользоваться картами МИР и получить надбавки к зарплатам и пенсиям. Об этом позаботился банк ПСБ, пишет RT.

Граждане Молдавии из Гагаузии смогут открывать счета в российском банке по платежной системе МИР. Дебетовые карты клиентам можно оформить в электронном виде и пластике. Для них на первое время запустили льготы и различные бонусы.

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила благодарность российскому банку за предоставленную возможность жителями автономной территории. Это облегчит жизнь бюджетникам, пенсионерам и социально уязвимым гражданам.

Напомним, Гагаузия смогла получить от партнеров миллион долларов (93 млн рублей) для выплаты надбавок к пенсиям жителям. Все средства попали на специальный счет управления здравоохранения, но неожиданно Кишинев заблокировал его. В связи с этим Гагаузия попросила помощи Москвы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева начались задержания участников съезда молдавской оппозиции в Москве.