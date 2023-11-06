На Украине подтвердили проблемы с проездом грузовиков на территорию Польши

В госпогранслужбе Украины подтвердили проблемы с пересечением границы между Украиной и Польшей на нескольких КПП, сообщает агентство «РИА Новости».

«После 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска «Ягодин-Дорохуск», «Краковец-Корчева», «Рава-Русская-Хребене». Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд», - сообщается в интернет-мессенджере госпогранслужбы Украины

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей затруднено движение грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. В госпогранслужбе Украины есть данные, что активисты намерены пропускать по одному грузовому автомобилю один раз в час. Проезжать беспрепятственно разрешено грузовикам, которые перевозят гуманитарные грузы, быстропортящиеся продукты и животных.

Сложности с пересечением КПП фиксируют в обеих направлениях: в Польшу и из нее. Ранее о проблемах стало известно после эфира на польском радио. Местные перевозчики требуют запретить проезд украинским коллегам до тех пор, пока правительство не вернет необходимые проверки для иностранных коммерческих организаций. На трех пунктах пропуска движение уже перекрыто.

Польские источники сообщают, что организаторы акции заведомо проинформировали о ее начале. Отстаивать свои права польские перевозчики намерены до 3 января.

После начала СВО между Украиной и Польшей выстроились дружественные отношения. Варшава призывала все страны мира поддерживать Киев, передавать оружие и перечислять деньги. Ситуация изменилась после спора относительно ввоза зерна на территорию Польши. Президент Анджей Дуда сделал ряд провокационных заявлений.