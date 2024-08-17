На Украине приступили к подготовке атаки на Курскую АЭС

«Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», — значится в публикации.

Также Мария Захарова призвала ООН и МАГАТЭ отреагировать на готовящуюся Киевом провокацию и выступить с осуждением, дабы не допустить ядерной угрозы. Дипломат отметила, что намерение Киева напасть на Курскую АЭС может привести к техногенной катастрофе, более того, подобная идея подрывает основы концепции МАГАТЭ.

Ранее поступила информация, что украинский дрон совершил атаку на дорогу, рядом с которой располагается с Запорожской АЭС.