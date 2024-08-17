На Украине приступили к подготовке атаки на Курскую АЭС
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Киевский режим готовится атаковать Курскую АЭС. О готовящемся нападении сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
«Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», — значится в публикации.
Также Мария Захарова призвала ООН и МАГАТЭ отреагировать на готовящуюся Киевом провокацию и выступить с осуждением, дабы не допустить ядерной угрозы. Дипломат отметила, что намерение Киева напасть на Курскую АЭС может привести к техногенной катастрофе, более того, подобная идея подрывает основы концепции МАГАТЭ.
Ранее поступила информация, что украинский дрон совершил атаку на дорогу, рядом с которой располагается с Запорожской АЭС.