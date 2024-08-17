Дрон ВСУ атаковал дорогу рядом с Запорожской АЭС

В субботу 17 августа, в семь утра, с украинского беспилотника на дорогу для сотрудников ЗАЭС был сброшен снаряд. Пострадавших нет, однако дорога находится в непосредственной близости к энергоблокам, и это создает дополнительную угрозу.

Об атаке были оперативно проинформированы инспекторы МАГАТЭ, которые присутствуют непосредственно на территории Запорожской АЭС. Они осмотрели место падения снаряда.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что Украина готовится нанести удары по Запорожской и Курской АЭС «грязной бомбой».