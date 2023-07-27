На Украине продлили мобилизацию и военное положение на 90 дней

334 депутата Верховной Рады Украины проголосовали за продление мобилизации и военного положения на территории государства. Ни один из депутатов не проголосовал «против». Об этом на странице социальной сети сообщил народный депутат, уроженец Мариуполя Ярослав Железняк, пишет агентство « РИА Новости ».

До 18 ноября 2023 года на территории Украины будет проходить мобилизация. Также будет действовать военное положение. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады Украины на заседании правительства. 22 человека отказалось от голосования, а один воздержался.

24 февраля 2022 года был введен режим военного положения. 25 числа президент Украины объявил о мобилизации. Периодически Верховная Рада продлевает действие приказов на 90 дней.

Многие эксперты придерживаются мнения, что Украина терпит поражение в ходе объявленного ранее контрнаступления. Признают это и лидеры стран Запада. Ряд экспертов утверждают, что Россия одерживает победу в конфликте с Украиной.