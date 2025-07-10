В четверг, 10 июля, в центре Киева расстреляли полковник СБУ Ивана Воронича, об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на экс-нардепа Игоря Мосийчука*. Как киевский режим замешан в убийстве — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Создавал много проблем»

В четверг киевская полиция сообщила о стрельбе в Голосеевском районе города, в результате которой погиб один человек. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В официальном сообщении говорится, что личность, причастная к преступлению, пока не установлена, — принимаются меры по ее розыску и задержанию.

Телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на украинского разведчика Романа Червинского сообщает, что в результате стрельбы был убит полковник СБУ Воронич, который, по его словам, «создавал много проблем» для России. Как утверждает источник, ликвидацию офицера совершил «вражеский киллер» — предположительно, речь идет о причастности российских спецслужб. Червинский отметил, что Воронич с 2014 года «боролся с врагом» и стоял у истоков создания в СБУ подразделения, которое до сих пор активно действует против интересов РФ.

По информации телеграм-канала Shot, погибший также занимался организацией диверсионных операций на территории России. Официальные структуры пока не подтвердили эти сведения.

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«Пауки в банке»

Полковника СБУ Ивана Воронича могли расстрелять его враги внутри киевского режима. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

«Здесь может быть множество версий. То, что киевский режим — это пауки в банке, которые друг друга ненавидят еще больше, чем внешнего врага, — это факт. Соратники этого человека по киевскому режиму могли это сделать, это вне всякого сомнения. Мы уже такие примеры видели», — пояснил эксперт.

При этом специалист не отрицает и возможность действий пророссийских сил внутри Украины.

«Я не исключаю и некой партизанской борьбы, потому что мы тоже такое уже видели, и пророссийское подполье действует в совершенно разных областях Украины. Но при этом я уверен, что выводы следствия на Украине будут те, которые прикажут сделать политики. То, что нам объявят, это не будет истиной с вероятностью в 90%», — заключил Аграновский.

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Как Киев убивает своих

Это не первый случай смерти одного из представителей киевского режима. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказывает, кто еще стал жертвой украинской политики за последние годы.

Денис Киреев

Киреев — украинский банкир и офицер разведки, принимавший участие в первых переговорах с Россией. Он был застрелен сотрудниками СБУ 5 марта 2022 года в Киеве. Официально украинские власти заявили, что он подозревался в государственной измене и якобы передавал данные российской стороне. Позже Минобороны Украины заявило, что он был их агентом. Однако факт убийства признан и подтвержден международными СМИ.

Илья Кива

По данным The Guardian, 6 декабря 2023 года в Подмосковье был застрелен бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, открыто поддерживавший Россию после бегства из Украины. Западные СМИ сообщили, что за операцией стояла украинская служба безопасности СБУ. Убийство произошло прицельным огнем из огнестрельного оружия. По версии западных источников, убийство стало частью «кампании ликвидации изменников».

Павел Слободчиков

20 марта 2022 года в Херсоне был застрелен Павел Слободчиков — помощник главы администрации региона Владимира Сальдо. Его автомобиль обстреляли возле дома, Слободчиков скончался на месте, что стало частью серии атак на пророссийских чиновников.

Ранее стало известно, что Россия готовит жесткий ответ после теракта ВСУ на пляже в Курске.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.