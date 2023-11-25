На Украине заявили об еще одной проблеме из-за блокады границы с Польшей: дефицит топлива

Заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич сообщил, что блокада на польско-украинской границы стало причиной еще одной проблемы - в стране образовался дефицит топлива, сообщает агентство «РИА Новости» .

Польша блокирует границу с Украиной: не пропускает грузовые автомобили. Это стало причиной ряда проблем. Так, аграрии терпят убытки. Маркиян Дмитрасевич отметил, что эту проблему можно решить. Аграриям рекомендовано перевозить сельскохозяйственную продукцию по железной дороге или морским путем.

Также ранее сообщалось, что блокада негативно отражается на работе украинских трубных заводов, которые расположены вблизи с польской границей.

Теперь Украина констатирует, что стала получать меньше топлива.

«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как (поставки -ред.) топлива на Украину», - заявил Дмитрасевич в эфире украинского новостного телемарафона.

Возле КПП с Польшей образовалась большая пробка. Многие водители оказались в заточении. Они вынуждены неделями стоять в ожидании, что их пропустят. В итоге уже известно о двух умерших украинцах. Посольство Украины обращалось в МИД Польши с просьбой разблокировать границу, но проблема остается неразрешенной.