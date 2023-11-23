Посольство Украины обвиняет в смерти водителей на КПП с Польшей МИД республики

Посольство Украины обратилось с официальной нотой в МИД Польши с призывом разблокировать границу между странами, сообщает агентство « РИА Новости ».

Польские перевозчики организовали акцию протеста из-за того, что украинские коллеги могут пересекать границу без необходимых спецразрешений. Дальнобойщики перекрыли проезд на трех КПП. Проезжать разрешено лишь легковым автомобилям и военной технике. Многоэтапные переговоры не приносят успех.

Ущерб для Украины очевиден. Перевозчики терпят убытки: пассажиры отказываются от услуг из-за нестабильного графика работы водителей. Население страдает от перебоев с поставками продовольствия. Ситуация настолько катастрофическая, что есть жертвы. Украинские водители не выдерживают стоять по несколько суток на границе. На данный момент известно о двух умерших.

«В связи со смертью, к большому сожалению, уже второго украинского водителя, который управлял украинским грузовым автомобилем, и находился в очереди, вызванной забастовкой польских перевозчиков перед пунктом пропуска Корчова, посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств», - написал Зварыч на своей странице в соцсети

Словацкие перевозчики поступили также, как их польские коллеги. Они объявили о забастовке и заблокировали КПП, правда, пока только одно. Запрещено проезжать исключительно грузовикам. Между Украиной и Словакией расположено два контрольно-пропускных пункта.