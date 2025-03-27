На улицах Новокузнецка заметили пьяного мужчину с винтовкой в руках

Мужчину задержали, сообщил телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. В ведомстве отметили, что в отделение полиции позвонил прохожий. Он рассказал, что на одной из улиц встретил мужчину. В его руках был предмет, визуально похожий на ружье. Кроме того, инцидент активно обсуждали местные жители в соцсетях и мессенджерах. По указанному адресу оперативно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов попросили мужчину отдать оружие и проследовать с ними в участок. Мужчина отказался. Сотрудники ППС изъяли у него пневматическую винтовку. Неизвестного опросили. 31-летний мужчина рассказал, что употреблял спиртные напитки у себя дома. Когда алкоголь закончился, решил приобрести еще.

«Совершать противоправные деяния он якобы не собирался, однако зачем взял с собой оружие, объяснить не смог», — указано в сообщении.

Сообщается также, что мужчина был ранее судим. Против него составлен административный протокол. Правоохранители выясняют все детали инцидента. В качестве наказания могут назначить выплату штрафа, обязательные работы или административный арест.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина вышел «поохотиться» на дроны и сбил БПЛА из ружья.