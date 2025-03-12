На улицах Омска не нашли более 400 яблонь, приобретенных по контракту в 2023 году

Контрольно-счетная палата города Омска на основании данных проверок направила отчет городскому Совету. Копия документа есть в распоряжении Города55. По данным ревизоров, часть высаженных растений не прижилась. В 2024 году расходы, понесенные БУ УДХБ на посадку деревьев и кустарников, составили 244,2 тыс. руб. По сравнению с 2023 годом сумма уменьшалась. Согласно данным Бюджетного кодекса РФ, такие расходы квалифицируются как неэффективные.

«При осмотре территории вдоль улицы Маяковского установлено отсутствие 453 яблонь сибирских, приобретенных по контракту и посаженных БУ УДХБ в ноябре 2023 года…» — указано в отчете.

По данным ревизоров, бюджетное учреждение не проинформировало ответственные органы об исчезновении яблонь. Специалисты считают, что решить проблему можно двумя способами. Подрядчики обязаны повторно высадить саженцы либо возместить средства в размере более 2 млн руб. Контролировать решение вопроса обязаны представители департамента городского хозяйства.

Ревизоры отметили, что часть растений гибнет из-за действий коммунальных служб. Специалисты уничтожают их во время выполнения различных ремонтных или строительных работ. Эксперты в отчете рассказали, что в 2024 году приживаемость высаженных деревьев и кустарников выросла, но количество саженцев снизилось. Аналитики сравнивали данные 2023 и 2024 годов.

Ранее стало известно о правилах посева растений по лунному календарю в 2025 году.