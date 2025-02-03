Стало известно о правилах посева растений по лунному календарю в 2025 году

С приходом февраля огородники уже думают о рассаде, на благоприятный рост которой среди прочего влияет и Луна. Подробности о том, когда лучше высаживать и сеять растения, сообщил портал «Tv Губерния».

При посеве семян надо обязательно знать, что для каждой из культур есть свое оптимальное время для посадки в грунт. Кроме того, важны климатические условия и влияние света. Например, если у вас есть фитиломпа или отапливаемая теплица, растения на рассаду получится высадить на две недели раньше. Зависит рост представителей флоры и от Луны.

1 февраля (растущая Луна) — можно высаживать клубнелуковичные цветы, сеять однолетние и многолетние цветы, укоренять черенки. Кроме того, следует заняться подготовкой черенков для прививки, а вот обрезкой лучше не заниматься.

2, З февраля (растущая Луна) — в эти дни лучше всего сеять салат листовой, кресс-салат, шпинат и петрушку листовую.

4, 5 февраля (растущая Луна) — можно заниматься замачиванием и проращиванием семян. Лучше избегать работы, из-за которой корни растения могут получить повреждения.

6-8 февраля (растущая Луна) — в эти даты растения лучше не высаживать. Можно рыхлить грядки, удалять c деревьев засохшие плоды и листья, проводить снегозадержание, а еще резать черенки для прививки.

9-11 февраля (растущая Луна) — хорошее время для процесса замачивания семян, а также их посева на рассаду для выращивания в теплице ранних и среднеспелых томатов, острого и сладко перца, капусты, баклажана, огурцов ранних сортов. Кроме того, специалисты рекомендуют высаживать однолетние многолетние цветы.

12 февраля (полнолуние) — манипуляции с растениями лучше исключить.

1З-15 февраля (убывающая Луна) — можно сеять сельдерей на рассаду, а еще огурцы, сладкий и горький перец, а также баклажаны для отапливаемой теплицы.

16, 17 февраля (убывающая Луна) — следует заняться посевом редиса раннего для теплицы. Кроме того, можно сеять на рассаду сладкий и горький перец, а еще баклажан.

18-20 февраля (убывающая Луна) — это время хорошо подходит для посева лука-порея, корневого сельдерея, раннего редиса. Кроме того, можно сеять на рассаду сладкий и горький перец, а также баклажан. Представителей флоры рекомендовано подкармливать органическими и минеральными удобрениями.

21, 22 февраля (убывающая Луна) — можно сеять редис и острый перец. Выгонка луков (репчатого, шалота) на перо. Кроме того, рекомендуется сажать ампельные и вьющиеся цветы.

2З, 24 февраля (убывающая Луна) — хорошие дни для замачивания семян, посева среднеспелых сортов редиса, репы, редьки для теплицы. На рассаду — корневую петрушку, сельдерей, высокорослые томаты, капусту.

25-27 февраля (убывающая Луна) — в эти дни рекомендуется заняться вырезкой сухих ветвей на улице, а еще приступить к формированию кроны молодых деревьев.

28 февраля (новолуние) — не рекомендуется сажать и пересаживать растения.

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