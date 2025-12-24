«На улице было −13 градусов»: таксист отказался везти маму с младенцем в Подмосковье

В подмосковном Сабурове водитель такси во время ветра и мороза отказал в поездке женщине с младенцем, сославшись на необходимость детского тарифа. Об инциденте пассажирка рассказала в соцсетях. REGIONS выяснил , насколько действия водителя законны.

Жительница Красногорска обратилась в поддержку такси-сервиса. По ее информации, пользоваться собственными детскими креслами разрешено. В поддержке обещали разобраться в ситуации. Женщина написала, что поездка не заняла бы у водителя более 15 минут.

«Вчера я вызвала такси, но водитель отказался меня везти. Я была с младенцем и автолюлькой, а на улице было −13 градусов и сильный ветер. Поездка была бы недолгой — всего 10-15 минут. Я предложила застелить сиденье, чтобы не испачкать его колесами, но водитель отказался. Хамское и бесчеловечное отношение!» — рассказала женщина в социальных сетях.

Эксперты Роскачества напоминают: использовать собственное автокресло в такси разрешено, но в автомобиле должна быть техническая возможность его надежно установить. Если этого сделать нельзя, клиент вправе отказаться от поездки. Ответственность за соблюдение правил перевозки и безопасность пассажиров лежит на водителе, который рискует получить штраф в случае нарушений.

Адвокат Екатерина Кутузова подчеркнула, что ни дополнительная плата за ребенка, ни отказ в перевозке при наличии детского автокресла не предусмотрены законом. Юрист Заур Лапугов дополнил, что в таких случаях необходимо связаться со службой поддержки такси-сервиса, подробно описав произошедший инцидент.

