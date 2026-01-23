«На улице сейчас холодно»: губернатор Кузбасса сообщил об обрушении крыши многоквартирного дома

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале проинформировал, что в Ленинске-Кузнецком произошла просадка конструктивов кровли, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации главы региона, инцидент произошел в 4 утра. На место происшествия прибыли специалисты. Дома осмотрели. Сотрудники экстренных служб выяснили, что никто из жильцов не пострадал. В квартирах повреждений не выявлено.

Просадка конструктивов кровли, по данным губернатора, спровоцирована большим скоплением снега. Глава дал различные поручения, которые положительно повлияют на жильцов.

«На улице сейчас холодно», — отметил губернатор.

В связи с погодными условиями первоочередной задачей стало закрытие теплового контура здания. Первый этап работ — монтаж временных конструкций. После сотрудники управляющей компании выполнят капитальный ремонт.

Глава отметил, что в целях профилактики необходимо начать убирать снег с крыш. В первую очередь предстоит уделить внимание зданиям с ослабленной конструкцией кровель. Соответствующее распоряжение дано главам муниципалитетов.

