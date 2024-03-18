На улице в Старой Наумовке четыре дня пролежало тело погибшего после обстрела ВСУ

В Старой Наумовке на территории одного из дворов на протяжении четырех дней пролежало тело погибшего вследствие атаки ВСУ мирного жителя, сообщает ИА «Бел.Ру» .

О проблеме сообщила местная жительница Инна. Она рассказала, что человек стал жертвой агрессии киевского режима.

«Мы все понимаем, что там ЧС. Но можно же человека по-человечески похоронить. Разберитесь, пожалуйста. Уже четыре дня тело лежит», — написала женщина.

Глава Белгородского района Анна Куташова оперативно отреагировала на сообщение. Спикер пояснила, что населенный пункт находится под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. В населенном пункте было объявлено ЧП.

Позже глава Анна Куташова проинформировала, что тело погибшего вывезли. Сделать это смогли, как только появилась относительно безопасная возможность передвижения по населенному пункту.

Перед выборами президента в России ВСУ увеличили интенсивность обстрелов некоторых регионов. Много попаданий снарядов было зафиксировано в Белгородской области. В период с 12 по 17 марта в регионе погибли 11 человек, 82 были ранены.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления в своем предвыборном штабе в Гостинном дворе заявил, что в связи с постоянными обстрелами Россия будет вынуждена создать санитарную зону. Она появится на территориях, подконтрольных киевскому режиму.