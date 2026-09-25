Сеул в недоумении: Зеленский снова все разболтал

Президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского за разглашение данных

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Владимир Зеленский умудрился испортить отношения даже с теми, кто ему помогает. На этот раз недовольство высказал президент Южной Кореи Ли Чже Мен — украинский лидер разболтал информацию о передаче Сеулу военнопленных из КНДР. Об этом пишет The Korea Times.

По словам южнокорейского лидера, эти сведения не стоило предавать огласке. Он отметил, что обнародование могло вызвать множество проблем, и стороны, судя по всему, договаривались сохранять детали в тайне. Ли Чже Мен подчеркнул: лучше было бы не разглашать эту информацию.

Таким образом, украинский лидер вновь оказался в центре дипломатического недоразумения. В Сеуле явно рассчитывали на сдержанность, но получили публичное заявление, которое может осложнить взаимодействие.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский засветился в кокаиновой партии.

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