В лицее Зарайска открыли новый агротехнологический класс с углубленным изучением селекции растений

Новый агротехнологический класс открылся в Подмосковье на базе Лицея № 5 в Зарайске. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект был реализован при участии Группы компаний «РОСТ» в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», который входит в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Индустриальный партнер — тепличный комплекс «Луховицкие овощи».

В классе обустроена полноценная учебная лаборатория, где школьники могут работать с гидропонными установками, изучать агрохимию и проводить опыты. Образовательная программа включает специализацию «Генетика и селекция растений».

Сейчас в регионе открыто 15 агротехнологических классов. Такие проекты реализуются совместно с ведущими предприятиями АПК Подмосковья и нацелены на учащихся 7 – 11 классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о популярности математических классов в школах Подмосковья.