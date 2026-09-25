В Московской области завершился дополнительный период ГИА

В Подмосковье прошел резервный день дополнительного периода государственной итоговой аттестации (ГИА), который стал завершающим в экзаменационной кампании 2026 года, в рамках него выпускники 11 классов могли сдать математику и русский язык, 9 классов — экзамены по всем учебным предметам. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В финальный день экзамен написали 84 участника ГИА-11, а также семь ГИА-9. Тестирование прошло в Люберцах и Химках, все пункты проведения аттестации были оборудованы в соответствии с установленными требованиями. Ход проведения мероприятия контролировали шесть общественных наблюдателей в пунктах проведения, а также четыре онлайн-наблюдателя в ситуационном информационном центре. Результаты будут известны в октябре, ознакомиться с ними можно будет в своих образовательных организациях и на официальных информационных ресурсах.

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