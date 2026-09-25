«Он говорил, что мы состаримся вместе»: Самойлова рассказала, за какие обещания Джигана держалась в браке

38-летняя Оксана Самойлова призналась, что на ее решение расстаться с 41-летним рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) повлияли особенности первых отношений и травматичный опыт детства, пишет Super со ссылкой на фрагмент из интервью Ксении Собчак.

Блогер рассказала, что ей было легко поверить в слова супруга: Джиган мог убеждать ее в том, что измен не было, а его поведение является нормой.

«Мне очень легко накинуть лапши на уши. Если мне говорить неделю о том, что „нет, этого не было“ или „то, что это есть, — нормально“, я скажу в конце недели: „Ну, наверное, да“», — призналась Оксана.

По словам Самойловой, она держалась за отношения из-за обещаний мужа о совместном будущем — Джиган говорил, что они останутся вместе навсегда и состарятся рядом.

Более того, травматичный опыт детства, связанный с уходом отца, повлиял на восприятие Оксаной отношений. Также, по словам Самойловой, Джиган ограничивал общение ее с подругами, а также запрещал уезжать на отдых самой, при этом сам рэпер изменял ей. Оксана подчеркнула, что эти отношения были для нее первыми, и ей было сложно понять, что подобное поведение не является нормой.

Ранее адвокат Юлия Мухина объяснила, могут ли Джигана ограничить в родительских правах.