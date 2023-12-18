На велосипеде в Турцию из обстреливаемого Шебекино: Тур россиянина окончен

В мае 2023 года житель Шебекино Белгородской области решил совершить велосипедный тур в Турцию через территорию Грузии. Родной населенный пункт особенно часто попадал в сводки после обстрелов ВСУ. Мужчина не скрывал, что это также стало поводом для принятия решения. О своей поездке путешественник рассказывает на странице в социальной сети, сообщает bel.ru .

Путешественник признался, что не ставил сроков, когда доберется в Турцию. Если ему нравилось какое-то место, то он оставался там. Знакомился с людьми и местными пейзажами.

«Да, это очень медленно, но у меня не было цели ставить какие-то рекорды.», - в социальной сети рассказывает Сергей Волков

Путешествие продлилось 134 дня. Мужчина отчитался, что потратил 135 тысяч рублей. Приходилось иногда ремонтировать велосипед, а также есть, снимать номера для ночлегов, оплачивать интернет.

Ранее мужчина рассказал, что в приложении «Госуслуги» пришло уведомление, что ему запрещено покидать территорию РФ. Россиянин не скрывает своих переживаний, ведь на границе могут возникнуть проблемы при возвращении домой. Причин запрета путешественник не назвал.

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