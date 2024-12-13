На видео попал момент поднятия флага ДНР на матче «Реал Сосьедад» — «Динамо Киев»

Испанские болельщики развернули флаг Донецкой Народной Республики на матче «Реал Сосьедад» — «Динамо Киев», что стало поводом для обращения украинских фанатов в УЕФА, сообщил SHOT.

Футбольные команды «Реал Сосьедад» (Испания) и «Динамо Киев» (Украина) встретились на игровом поле в рамках Лиги Европы. Во время трансляции матча на видео попал момент, как болельщики испанской команды развернули флаг Донецкой Народной Республики.

«Испанские футбольные фанаты затроллили украинцев — развернули на трибуне флаг ДНР во время матча против киевского «Динамо», — написал SHOT.

Mash уточнил, что флаг был развернут на 19-й минуте. В этот момент игры в ворота украинской команды забили пенальти.

«Динамо» — киевская команда. Украинские болельщики возмутились из-за появления флага республики, которую они считают непризнанной. Они обратились в УЕФА с просьбой провести расследование и при необходимости привлечь виновных к ответственности.

Что касается самой игры, то победу одержал «Реал Сосьедад». Футболисты из «Динамо» не забили ни одного гола. Итоговый счет — 3:0. Теперь команда не имеет права на выход в плей-офф турнира.

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