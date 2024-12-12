SHOT: президента футбольной Медиалиги Осипова обвинили в невыплате обещанных 850 тыс. руб. финалистам конкурса от РФС

Президент Медиалиги по футболу оказался в центре скандала после того, как финалистам конкурса РФС не были выплачены обещанные 850 тысяч рублей, которые он лично обязался выделить, сообщил SHOT.

По данным SHOT, в Российский футбольный союз поступило обращение от московской организации «Клуб волонтеров».

Они весной заняли второе место на конкурсе «Россия — футбольная страна» и должны были получить от РФС 300 тысяч рублей. Осипов, который входил в состав жюри, заверил финалистов номинации «Лучший проект для детей», что добавит часть средств Медиалиги, чтобы каждая из команд получила по 350 тысяч рублей.

Также Осипов обещал выплатить 850 тысяч рублей: 50 тысяч — проекту на втором месте, 100 тысяч — занявшему третье место и по 350 тысяч — четвертому и пятому местам.

Прошло полгода, но несмотря на шесть обращений от «Клуба волонтеров», они так и не получили деньги. Последний раз Осипов уверял, что выплаты будут в октябре.

Осипов заявил, что всячески пытался выровнять призовые выплаты, но подчеркнул зависимость этого вопроса от партнеров и контрагентов Медиалиги. Поступление денег ожидается до конца года, и только тогда призовые поступят по назначению.

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