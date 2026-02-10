На волосок от беды: росгвардейцы эвакуировали заглохший автомобиль с ж/д переезда

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли 86‑летнему жителю Таштагола, у которого на железнодорожном переезде заглох автомобиль, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на ведомство.

По информации ведомства, инцидент произошел днем. Экипаж возвращался с маршрута патрулирования. Сотрудники обратили внимание на внедорожник, который остановился на железнодорожных путях. Силовики незамедлительно направились к водителю, осознавая высокую вероятность аварийной ситуации.

По данным ведомства, автомобилем управлял 86-летний местный житель. Сложности возникли из-за технической неисправности транспортного средства. Предположительно, мужчина сильно растерялся и не знал, как поступать. Он не выходил из салона автомобиля.

По информации ведомства, сотрудники провели комплексную операцию по обеспечению безопасности дорожного движения и оказанию помощи водителю. Для предотвращения аварийной ситуации и минимизации потенциальных рисков силовики организовали профессиональную эвакуацию неисправного транспортного средства с применением всех регламентированных протоколов безопасности. В дальнейшем специалисты оказали содействие в транспортировке автомобиля до ближайшего сервисного центра, где владелец смог передать машину на диагностику и последующий ремонт.

«Пожилой автолюбитель поблагодарил сотрудников Росгвардии за оказанную помощь, отметив, что без их поддержки не смог бы самостоятельно справиться с возникшей ситуацией», — указано в сообщении ведомства.

