Ветеран СВО из Подмосковья нашел смысл жизни после фронта в помощи другим

Ветеран специальной военной операции (СВО) Константин Харламов, получивший на фронте серьезные ранения, нашел новый смысл жизни, помогая другим возвращающимся бойцам. О его истории рассказала «Российская Газета».

История 41-летнего героя — пример того, как при поддержке специальных фондов можно преодолеть последствия травмы и обрести новую профессию.

Константин отправился на фронт осознанно, желая защитить Родину. Он попал в самые тяжелые участки фронта на Донбассе, где, по его словам, осознал истинные ценности жизни. В ходе боевых действий он был тяжело ранен, в результате чего потерял ногу и пальцы на руке.

После возвращения с фронта ключевую роль в его реабилитации сыграл фонд «Защитники Отечества». Специалисты фонда помогли ему оформить статус ветерана и инвалидность, направили на комплексную реабилитацию в центр «Ясенки» и оказали содействие в дальнейшем трудоустройстве. Харламов прошел дополнительное обучение и стал специалистом по социальной работе.

Сейчас бывший военнослужащий консультирует вернувшихся участников СВО, объясняя их права и возможности, помогает им встроиться в мирную жизнь. Харламов считает необходимостью помогать бороться с посттравматическим синдромом.

Несмотря на перенесенные испытания, Константин уверен, что его жизнь только начинается. Он планирует закончить институт физической культуры, чтобы в дальнейшем возглавить направление спортивной и социальной реабилитации для инвалидов-колясочников.

