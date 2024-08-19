На выступление SHAMAN и концертного коллектива в Ставрополе выделят более 15 млн

На официальном портале Госзакупок указано, что Ставропольская государственная филармония подписала контракт на сумму 15,3 млн руб., в рамках которого певец SHAMAN и концертный коллектив выступят на праздновании дня Ставропольского края, сообщил newstracker.ru.

Ставропольский край отмечает 100-летний юбилей 14 сентября. Праздничные мероприятия начнутся уже в августе. До октября в различных городах региона пройдут концерты, развлекательные мероприятия, мастер-классы, региональные акции. Торжественные церемонии состоятся именно 14 сентября. Главным гостем мероприятия станет певец Ярослав Дронов, который получил народную любовь под псевдонимом SHAMAN.

Филармония также опубликовала еще один тендер. Представители организации ищут компанию, которая займется подготовкой к проведению праздника, в частности, обеспечит всем необходимым для выступления певца SHAMAN. Предложенная стоимость услуг — 4,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN еще 11 лет назад взял идею певицы Лолиты для своего псевдонима, который принес ему успех.