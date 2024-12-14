На XXII съезде партии «Единая Россия» провели ротацию Генерального Совета

На XXII съезде партии «Единая Россия» провели плановую ротацию Генерального Совета, в рамках которой из состава вышли 46 человек. Принятые новые представители — участники СВО.

В частности, состав совета покинула глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Ее место занял избранный замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Кирилл Лосунчуков, который является участником федеральной программы «Время героев». Его наставником выступал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Партия „Единая Россия“ на всех уровнях уделяет большое внимание привлечению в органы власти участников специальной военной операции. Отмечу, что в нашем регионе по итогам муниципальной кампании этого года сразу 7 военнослужащих были избраны депутатами местных Советов, а сегодня на Съезде один из них вошел также в Генеральный Совет. Кирилл Лосунчуков — настоящий пример мужества, выдающийся патриот и представитель Московской области», — прокомментировал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Сообщается, что Кирилл Лосунчуков — уроженец Рязани. Он окончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище, после чего уверенно строил карьеру. Служил в специальном назначении отдельной бригады, где выполнял обязанности заместителя командира отряда. За неоднократное мужество был награжден почетными наградами: трижды кавалер ордена Мужества и обладатель ордена «За военные заслуги».

В мае 2024 года Лосунчуков 1990 года рождения воспользовался возможностью, которую всем ветеранам СВО предоставил президент РФ Владимир Путин в рамках создания программы «Время героев». Проект реализуют при содействии Высшей школы государственного управления Президентской академии. Он направлен на то, чтобы участники спецоперации получали знания и навыки для политической деятельности и самореализации.

Кроме того, Московскую область в партийном Генеральном Совете представляют депутат ГД Сергей Пахомов и Сенатор РФ, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Ранее сообщалось, что на тайном голосовании избрали секретаря Генсовета «Единой России».