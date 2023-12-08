На заметку огородникам: назван эффективный раствор для замачивания семян перед посадкой

Дачники «со стажем» понимают важность замачивания семян перед высадкой в грунт для взращивания крепкой и здоровой рассады. В магазинах продают много различных препаратов для дезинфекции. Опытные же огородники рекомендуют использовать перекись водорода, информирует издание «Утро.ру» .

Перекись водорода можно использовать для любых семян, но особенно подходит для таких культур: тыквы, арбузы и кабачки. Свойство перекиси выполнять роль антисептика активно применяется не только в медицине. Ведь замачивание семян в препаратах необходимо именно с целью обеззараживания, защиты от болезней. Если не соблюдать определенных рекомендаций, можно собственноручно сжечь семена.

Способ первый.

Перекись выливают в удобную посуду. Ничем не разбавляют. Помещают семена ровно на 10 минут. Потом высушивают и сажают.

Способ второй.

В марлю помещают семена. Опускают в перекись. Достают через 20 минут. Можно сразу высаживать в грунт.

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