Освобождение Красноармейска, который украинцы переименовали в Покровск, приведет к переломному моменту в зоне СВО, сообщил Reuters.

По данным издания, Красноармейск — ключевой логистический центр. Армия России успешно продвигается к населенному пункту. Основные линии снабжения города уже находятся под угрозой. В случае успешного освобождения ВС РФ смогут продвинуться дальше по нескольким направлениям на востоке.

По информации издания, потеря Красноармейска будет болезненной для политического режима Украины. Правительству придется менять свою позицию во время возможных переговоров. По заявлению украинского губернатора региона, город уже окружен российскими военнослужащими. Каждый день — новые успехи ВС РФ. Так, бойцы подошли вплотную к главной железнодорожной линии, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровском.

Украинский военнослужащий с позывным Феникс назвал ситуацию критической. По его мнению, бойцы РФ быстро адаптируются. Они учитывают погодные условия и особенности ландшафта. В итоге военнослужащим РФ удается скрываться от БПЛА. На задание выходят небольшими группами.

«День и ночь они продвигаются вперед», — сказал Феникс агентству Reuters.

Ранее сообщалось, что полковник СБУ Стариков прогнозирует, что в Красноармейске произойдет судьбоносное сражение.