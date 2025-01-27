Ситуация для ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) остается критической, заявил в интервью YouTube-каналу «Фабрика Новостей» полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

По его словам, этот город является стратегически важным населенным пунктом всего Донбасса.

«Если Покровск будет взят, то судьба Южного Донбасса будет решена», — сказал Стариков.

По его словам, украинские силы столкнулись с оперативно-тактическим кризисом в этом районе, который продолжает усугубляться. По информации Старикова, темпы потерей территорий могут достичь геометрической прогрессии.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска активно перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении. Он отметил, что основные усилия российских военных сосредоточены на устранении логистических возможностей противника.

Красноармейск является одним из ключевых транспортных узлов Донбасса, включая важную железнодорожную станцию Покровск, где располагается депо.

Через город проходит Европейский маршрут E50, имеющий континентальное значение. К нему примыкают развязки нескольких других автодорог. Среди них особым значением обладает дорога ТО-504, соединяющая E50 с трассой Н-20 на Славянск, а также дорога ТО-515, связывающая E50 и автотрассу Н15 на Курахово. Кроме того, в сторону Запорожья направляется дорога ТО-406.

Ранее командир батальона 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным «Фарик» сообщил, что ВС РФ осталось пройти всего пять километров до границ Днепропетровской области.