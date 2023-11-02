На заснеженных дорогах Карелии массово происходят ДТП

Заснеженные дороги Карелии стали причиной того, что в разные дни два автомобиля вынесло в кювет. Есть пострадавшие. Также произошло ДТП по причине того, что водитель не справился с управлением авто. Есть травмированные и погибшая.

В четверг, 2 ноября, в ДТП погибла молодая женщина. Она скончалась до приезда медиков. Известно, что столкнулись два автомобиля. 41-летняя погибшая управляла «Шевроле». В «Субару» находился пожилой водитель и пассажир. Оба получили травмы. В Госавтоинспекции Петрозаводска предоставили фото ДТП. Машины получили серьезные повреждения вследствие лобового столкновения, сообщает karelinform.ru.

В субботу, 28 октября, водитель легкого авто из-за сложных погодных условий не справился с управлением. Машину занесло в кювет. Авто перевернулось. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. Известно, что два человека, в числе которых ребенок, получили травмы, сообщает karelinform.ru.

Во вторник, 31 октября, аналогичная ситуация произошла на трассе «Вологда — Медвежьегорск». Водитель «Ауди» не смог управлять автомобилем по заснеженной дороге. Машину вынесло в кювет. О состоянии водителя не сообщается. Неизвестно также, были ли в автомобиле пассажиры, сообщает karelinform.ru.

Водителей всех регионов России сотрудники ГИБДД призывали своевременно менять зимнюю резину. Такие шины рассчитаны на управление авто в зимнее время, когда часто выпадает снег, который быстро тает на дорогах и легко превращается в обледенение. Многие автовладельцы проигнорировали просьбу, что привело к ДТП уже после первого снега. Автоэксперт Алексей Рузанов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как подготовить авто к зимним поездкам.