На жителей села Новый Тап нападают агрессивные гуси и козы

Ссоры между жителями села Новый Тап и односельчанкой, которая держит агрессивных гусей и коз, длятся уже целый год. Найти компромисс не удается, несмотря на привлечение главы Новотаповского сельского поселения, инспектора ветеринарной службы и сотрудников полиции.

Активное участие в разрешении конфликтной ситуации принимает местная школа и родители. Дело в том, что дети боятся выходиться из домов. Агрессивные гуси шипят и нападают. Усложняется дорога в школу и домой после уроков. Еще одна проблема – большое количество фекалий, которые пачкают дороги. Кроме гусей, у женщины есть козы. С этими животными также возникают проблемы: они бодаются.

«Когда физкультура проходит у детей на улице, они бегают по фекалиям животных и птиц. А дети боятся идти в школу одни»

С владелицей домашнего скота неоднократно проводили беседы, после чего она недолго перестает выпускать коз и гусей. Проходит непродолжительный промежуток времени, и женщина снова выпускает животных и птиц на свободный выгул.

«Для решения проблемы приглашался главный инспектор госнадзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Тюменской области. Инспектор провел осмотр территории, фактов выгула животных и домашней птицы не выявлено, проведена беседа и розданы памятки о безвыгульном содержании скота», – сообщили изданию Megatyumen.ru

Ранее стало известно, сколько уже пациентов приняла недавно открывшаяся государственная ветеринарная лечебница. Заведение расположено в Подмосковье.