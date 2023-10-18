Новая Госветклиника Подмосковья приняла порядка двухсот пациентов

Новая государственная ветеринарная лечебница, которая открылась в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск, приняла уже 200 пациентов. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

Большинство из них — 154 животных — были на приеме у терапевта, 12 — прошли процедуру чипирования, 32 — вакцинацию и еще 2 — УЗИ.

«В клинике оказывают полный комплекс ветеринарных услуг: вызов ветеринарного врача на дом, проводят терапию, хирургические операции, забор анализов. В сутки клиника сможет принимать до 30 пациентов», — уточнил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона, руководитель областной Государственной ветеринарной службы Сергей Воскресенский.

Отметим, что записаться на прием к ветеринарным специалистам можно по номеру телефона 8 (499) 113-99-09 (доб. 351) или онлайн через региональный портал Госуслуг.

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