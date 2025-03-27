«Набираемся сил»: глава МИД Венгрии опубликовал фото с утренней пробежки по Москве

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в утреннее время вышел на пробежку в Москве. На своей странице в социальной сети политик выложил фото, на котором можно рассмотреть Воробьевы горы, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, политик прибыл в Москву для участия в официальной встрече с российскими министрами, которая состоялась в среду, 26 марта. До начала мероприятия он вышел на пробежку по Воробьевым горам.

«Набираемся сил», — подписал Сийярто снимок, размещенный в соцсети.

По данным агентства, на опубликованном фото на фоне видно главное здание МГУ. Глава МИД Венгрии вышел на пробежку в теплом спортивном костюме и шапке. Политик ведет активный образ жизни. Во время прошлых визитов в российскую столицу он также выходил на пробежку и выкладывал в соцсетях фото. На одном из снимков можно было рассмотреть посольство Венгрии.

По данным издания, глава венгерского МИД во время встречи с российскими министрами обсудил сотрудничество между странами в различных сферах, в том числе в энергетике и спорте. Спикеры также затронули тему переговоров относительно завершения вооруженного конфликта на Украине. Поводом для обсуждения также стали те отрасли, в рамках которых страны могут сотрудничать без нарушения требований ранее введенных санкций.

Ранее сообщалось, что в ЕС заподозрили Сийярто в слишком тесных связях с РФ из-за его визитов в Москву.