На фоне очередной поездки в Россию Петера Сийярто — главы МИД Венгрии в Европе его стали подозревать в излишне тесных связях с Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сийярто отправился в Москву 26 марта. Он решил обсудить с российскими властями возможность урегулирования украинского конфликта, а также вопросы двустороннего сотрудничества с РФ, в том числе в энергетической сфере. Министр уже встретился с первым заместителем главы правительства РФ Денисом Мантуровым. На этом фоне чиновники из Европы были удивлены его излишне частыми, с их точки зрения, визитами в Москву. По подсчетам журналистов, за последние три года Сийярто совершил не менее 13 таких поездок. Они утверждают, что чиновники из стран испытывают некие подозрения по этому поводу.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в Евросоюз. Данную позицию он объяснил тем, что киевский режим по-прежнему нарушает права венгерской общины в Закарпатье.