Набиуллину и Лаврова превратили в Лабубу на международном экономическом форуме в Петербурге

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стали прототипами популярной игрушки Лабубу, представленной на ПМЭФ, сообщил телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

Игрушки с лицами главы ЦБ и министра иностранных дел принесут его владельцам удачу, сообщил телеграм-канал Readovka. Гостям мероприятия вручают Лабуб с лицами известных российских политиков и экономистов, однако претендовать на кастомизированные аксессуары может не каждый участник. Игрушки становятся сувенирами для гостей телестудии телеканала «360».

«Достанутся ли игрушки самим героям — пока не известно», — сообщил Readovka.

Канал также отметил, что информация о реакции о появлении подобных игрушек со стороны Лаврова и Набиуллиной не поступала.

Лабубу — это азиатские игрушки, представленные дизайнером Касингом Лунгом. После покупки всегда остается интрига, какая именно игрушка попадется ее новому обладателю. Дело в том, что игрушки приходят в закрытых коробках. Их средняя стоимость варьируется до 4 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Редкие экземпляры — более дорогие.

Ранее врач Черникова оценила опасность популярных Лабубу для детской психики.