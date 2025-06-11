Врач оценила опасность популярных Лабубу для детской психики

Психолог Анастасия Черникова в беседе с «Om1 Новосибирск» объяснила , почему тренд на страшных кукол Лабубу зацепил аудиторию и стоит ли родителям беспокоиться за психику детей.

Оригинальные азиатские игрушки от гонконгского дизайнера Касинга Лунга продаются за 4200–8000 рублей, а редкие экземпляры уходят с рук за 57 000 рублей. Падки оказались на новинку даже российские звезды. При этом игрушки получают в закрытых боксах: никто не знает, какой Лабубу будет внутри.

Популярность Лабубу, как пояснила эксперт, строится на трех психологических механизмах. Во-первых, это ностальгия по «слепым» покупкам в духе киндер-сюрпризов. Во-вторых, срабатывает эффект дефицита: ограниченные серии повышают ценность игрушки в глазах покупателей. В-третьих, важную роль играет социальное подтверждение: когда все вокруг обсуждают тренд, проще включиться в него, чем остаться за бортом.

Для детей Лабубу — способ вписаться в коллектив сверстников. Психолог отмечает, что сам по себе персонаж не опасен для психики. Ключевой момент — реакция родителей. Жесткие запреты могут спровоцировать протест, тогда как открытый диалог о причинах интереса к игрушке помогает понять мотивы ребенка.

«Запретить все невозможно. Лучше приложить усилия не на запреты, а на внедрение различных программ по осознанному родительству на государственном уровне. Психологическое благополучие ребенка в первую очередь зависит от атмосферы в семье», — пояснила Анастасия Черникова.

Взрослым коллекционерам эксперт советует задаться вопросом: покупка продиктована искренней симпатией к персонажу или желанием соответствовать трендам. Это поможет избежать импульсивных покупок на волне моды.

Тренд на Лабубу, по мнению эксперта, вряд ли исчезнет в ближайшее время — бренд Pop Mart продолжает выпускать новые серии, а соцсети поддерживают интерес к коллекционированию.

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