«Началась физическая расправа»: преподаватель приняла участие в избиении студента в Волгограде

Конфликт с применением физической силы произошел в ВолГУ. В нем приняли участие преподаватель вуза и ее брат, который числится студентом этого же заведения, сообщили novostivolgograda.

По информации издания, на данный момент причина конфликта не установлена. Есть две версии — межнациональная рознь или недоразумение на бытовой почве. Предполагается, что многим не нравился стиль одежды пострадавшего студента. Это могло стать причиной ссоры.

По данным издания, пострадавшим стал студент. Предполагается, что его били преподаватель и еще один студент. После инцидента преподавателя не отстранили от работы. Студент, который участвовал в драке, — брат преподавательницы.

«В тот день, это было 4 апреля, сначала его как обычно травили словесно. Потом подключилась преподаватель. А потом — началась физическая расправа», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, в соцсетях конфликт активно обсуждается. Студенты пишут, что между преподавателем и молодым человеком часто возникали стычки. По мнению учащихся, инициатором была преподавательница. Пользователи соцсетей допускают, что студенту занижали оценки и необоснованно отправили на пересдачу. Очевидцы утверждают, что у них есть аудиозаписи. На них слышно, как преподаватель угрожает студенту и нецензурно выражается. Якобы она хотела показать, кто из них главнее.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. Источники сообщили, что уголовное дело пока не возбуждено. Преподаватель ведет себя, будто ничего не произошло.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в лицее приостановили занятия.