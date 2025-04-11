Начались задержания: фанатов Паши Техника снимают с деревьев и забора у территории храма

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» стал свидетелем драки, которая произошла на похоронах Паши Техника.

Конфликт произошел между двумя молодыми людьми. Один мужчина настойчиво просил другого покинуть территорию храма. Его оппонент не реагировал на просьбы. Корреспондент отметил, что люди перелазят через забор. Он стал свидетелем, как молодые люди помогли девушке с букетом роз преодолеть ограду. Количество людей увеличивается. Места на территории храма практически не осталось.

«Полиция начала разгонять дебоширов», — сообщил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Подмосковье сегодня ]

К территории храма, где проходит прощание с Пашей Техником, подогнали автозак, сообщил телеграм-канал Baza. Некоторые участники памятной церемонии уже задержаны. По данным канала, руководитель проекта «Выжившие» Максим Урядов задержан. Он координирует работу рехаба, с которым сотрудничал Паша Техник.

Корреспондент «Базы» рассказал с места событий, что на церемонии происходит хаос. Некоторые люди пытаются пробраться на территорию храма. Они перелазят через забор. Сотрудники правоохранительных органов препятствуют их попыткам. Полицейские пытаются разогнать поклонников с проезжей части. Они оказались там, потому что территория храма уже переполнена поклонниками. По информации канала, многие пришедшие на церемонию люди находятся под действием запрещенных препаратов.

«Фанатов Паши Техника снимают с деревьев, полицейские начали разгонять поклонников рэпера, которые пришли на прощание с исполнителем», — сообщила Baza.

По данным SHOT, на церемонию прощания пришло много подростков. Сотрудники правоохранительных органов регулируют движение, чтобы снизить риск конфликтов.

«Людей так много, что они скоро перекроют дорогу», — уточнил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что около 500 фанатов Паши Техника начали скандировать его имя у храма.