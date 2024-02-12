«Начинает разрушаться»: жители аварийного дома из Омска рассказали о реакции властей на проблему

В редакцию Города55 обратились жители многоэтажного дома из Омска. 11 февраля здание покрылось трещинами. Ранее горожане уже писали в редакцию и обращались в местную администрацию. Решения никто не находит, а дом продолжает разрушаться.

В воскресенье, 11 февраля, жители заметили новые разрушения: в двух подъездах лопнули кирпичи, а на стенах, на полу и в подвале появились трещины. Жители прислали в редакцию Города55 фото.

«Дом уже не просто трещит по швам, а начинает разрушаться. А никому и дела нет», — рассказал Городу55 омич Андрей.

У горожан есть предположение, что стало причиной разрушения многоэтажного дома — строительство новостройки. Вблизи жилого дома ЖК «Мирапорт» строит дом. Жители обращают внимание, что кирпичи лопнули в тех подъезда, окна которых выходят на строительную площадку.

«Обратились в МЧС, но там сказали, что только в случае обрушения выезжают. Приезжала администрация: зафиксировали», — рассказал собеседник Города55.

Житель также рассказал, что в понедельник, 12 февраля, комиссия будет ставить маяки и фиксировать документально разрушения. Представители администрации отметили, что на место происшествия выезжали.

Впервые жители обратились в редакцию в январе. Омичи рассказали, что новостройку строят на месте бывшей грузовой пристани. Разрешение на строительство было получено застройщиком «Причал 55».

Ранее мы сообщали, что управляющая компания дома в Пересвете, по фасаду которого пошла трещина, стала фигурантом уголовного дела.