В ожидании вердикта: что будет с треснувшим домом в Пересвете

Управляющая компания дома в Пересвете, по фасаду которого пошла трещина, стала фигурантом уголовного дела. Что будет дальше, разберемся в нашем материале.

«Фильм ужасов»

Как сообщает управление СК по Московской области, ведется следствие по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова, собственники самовольно переделали систему канализации, из-за чего в здании намокали стены, ввиду чего и возникла угроза обрушения.

Местные жители тоже жалуются на некорректную работу УК, отмечая проблемы с отоплением, горячим водоснабжением и уборкой в подъездах.

«Они вообще видели, что внутри здания? Это просто фильм ужасов. Припять», — пишут пересветчане в социальных сетях.

Фото: [ optimaservis.su ]

Все под контролем

В пресс-службе администрации Cергиево-Посадского городского округа отметили, что пока дальнейшая судьба дома решается.

«Идет обследование здания. Администрация держит ситуацию на контроле, приехала лаборатория, решение будет вынесено после их вердикта. С жителями на контакте, оказывается вся необходимая помощь», — рассказали корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе администрации.

Два варианта развития событий

Юрист, адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая отметила, что в данном случае закон предполагает решение в виде признания дома аварийным.

«В дальнейшем есть два варианта развития событий: либо реконструкция, либо снос. В случае, если здание не подлежит капитальному ремонту, то жильцов следует расселять. В первую очередь, жилплощадь получают те, у кого аварийное жилье — единственное. В случае, если у города нет альтернативы, выплачивается денежная компенсация», — подчеркнула эксперт.

Ранее специалисты приступили к обследованию треснувшего дома в подмосковном Пересвете.