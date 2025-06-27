«Начните разговор вовремя»: психиатр-нарколог обратилась к родителям несовершеннолетних

Врач психиатр-нарколог кабинетов по работе с детским населением ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н. П. Кокориной» Ксения Сергиенко рассказала, как правильно провести беседу с ребенком о вредности употребления запрещенных препаратов, сообщил VSE42.Ru .

«Замечайте изменения: резкие перепады настроения, прогулы школы, секретность», — обратилась врач Сергиенко к родителям несовершеннолетних.

Эксперт считает, что главное — начать беседу с ребенком своевременно. Структура разговора зависит от возраста. В семь лет уже можно объяснять, что нельзя принимать лекарственные препараты без назначения врача. Рекомендовано разъяснить, что некоторые вещества — это яд. Уже в 12 лет и старше важно объяснять, как запрещенные препараты влияют на мозг и органы, вызывают зависимость, разрушают личность. Подростки ценят, когда получают аргументированную информацию. Главное оружие родителей — реальные факты.

«Не обыскивайте вещи без причины — это разрушит доверие. Лучше: „Я чувствую, что что-то не так. Давай поговорим“», — рекомендует врач психиатр-нарколог Ксения Сергиенко.

Эксперт Сергиенко советует родителям провести интерактивный диалог. Так, можно моделировать ситуации, когда подростку предложат попробовать запрещенный препарат. Важно предлагать разные формулировки предложения, добавляя манипуляции. Задача ребенка — научиться твердо отвечать «нет» и не поддаваться на провокации, не боясь выглядеть глупо.

«Объясните манипуляции: „Если говорят ‚ты слабак‘ — это способ заставить тебя подчиниться“, „Настоящие друзья не станут рисковать твоей жизнью“», — посоветовала эксперт.

По мнению врача, не стоит давить на ребенка. Не надо угрожать, что его выгонят из дома в случае попытки попробовать запрещенный препарат. Важно говорить на тему спокойно и уверенно. Родителю стоит показать, что он всегда готов помочь.

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