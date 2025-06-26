Суд оштрафовал Боню на 50 тыс. руб. по делу о пропаганде наркотического напитка

Викторию Боню оштрафовали на 50 тыс. руб. за пропаганду галлюциногенного напитка, пишет телеграм-канал SHOT. Такое решение принял мировой суд.

Накануне на телеведущую и бывшую участницу телепроекта «Дом-2» было заведено административное дело по ст. 6.13 КоАП. Тогда Боня утверждала, что к случившемуся она не имеет отношения — якобы ее домен был украден злоумышленниками, а затем использовался для незаконной рекламы запрещенных веществ.

Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Боня все же участвовала в распространении информации о психотропном питьевом веществе.

Так, в одном из своих видео она поделилась с подписчиками, что употребление психоделического отвара помогло ей избавиться от «миллионных долгов».

Кроме того, вину Бони подтвердила и лингвистическая экспертиза, которая установила, что в ее высказываниях проявлялось положительное отношение к наркотическому средству.

Еще в 2023 году в отношении Бони устраивали проверку из-за ретритов, в рамках которых она пропагандировала использование галлюциногенных растений из Амазонии.

Ранее сообщалось, что бывшей жене режиссера Федора Бондарчука грозят штрафы за неуплату старых задолженностей.