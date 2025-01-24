Над Москвой развернули знамя «Ахмата»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале информацию, что знамя спецназа развернули в воздушном пространстве над Москвой.

На опубликованном видео представительница медицинской службы «Ахмата» поблагодарила военнослужащих Воздушно-космических сил РФ за предоставленную возможность развернуть знамя спецназа в воздушном пространстве над столицей. Девушка отметила, что в целях безопасности не называет ВКС.

Кроме того, на видео девушка в военной форме заявила, что гордится службой в спецназе. В комментарии к видео указано, что на борт также были приглашены представители 4-й бригады 3-й ОВА и батальона «Невского» МО РФ. В завершении речи к девушке присоединяется мужчина. Вместе они скандируют девиз.

«Ахмат — сила, Россия — мощь, Бог един», — прозвучало на видеозаписи.

В комментарии к видео написана полная версия девиза, которая включает слова «Аллаху Акбар».

Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» заявил о госпитализации.