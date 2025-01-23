Командир спецназа «Ахмат» объяснил свою пропажу

Командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов попал в госпиталь. Об этом он заявил в соцсетях спустя более недели отсутствия.

Апти Алаудинов впервые за девять дней вышел на связь. В личном блоге чеченский командир сообщил, что все это время находился в госпитале под наблюдением врачей. Военного сразило некое заболевание. Какое именно Алаудинов не уточнил.

«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, только вышел из госпиталя. Приболел», — рассказал он.

Как отмечает Lenta.ru, в последнем выступлении Алаудинов высказывался о бывшем министре обороны ДНР Игоре Стрелкове, назвав его мужественным, но болтливым. Командир считает, что в заключении чиновник оказался «благодаря своему языку». Недавно Стрелков пытался добиться смягчения наказания по экстремистской статье, но суд ему отказал.

Напомним, что Апти Алаудинов в 2023 году пережил попытку покушения: его пытались отравить и прислали ядовитое письмо. После этого он около недели находился в больнице.

Ранее Алаудинов сообщил о попытках ВСУ провести новых боевиков в Курскую область.